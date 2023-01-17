المديونيات توقف «50%» من الشركات العاملة بحقول نفط سودانية

الخرطوم: السوداني

كشف تجمع العاملين بقطاع النفط في السودان عن توقف ما يقارب الـ50% من شركات الحفر والمقاولين العاملة بحقول شركة (تو بي) عن الخدمة، وتوقفها عن عمليات الحفر وصيانة الآبار.

وذكر التجمع في بيان صحفي، أن التوقف جاء بعد تراكم المديونيات حتى أصبحت عبئاً ثقيلاً يصعب معه مواصلة العمل، كما انتقد وزير الطاقة والنفط ودمغه بـ”اللهث المحموم لجني الامتيازات المالية الشخصية دونما حياء”.

وقال تجمع العاملين في بيانه: “في الوقت الذي يناضل فيه أبناء وبنات السودان من أجل الخروج بالوطن من مآزق المؤامرات التي ما تراجعت منذ إسقاط نظام المخلوع، حرصت ثلة أطلق العسكريون يدها لتعيث فساداً في مقدرات هذا الشعب العظيم، دونما رقيب أو محاسبة، حتى بلغ قطاع النفط دركاً سحيقاً، وتدهوراً مريعاً”. وأضاف: “توقف ما يقارب الـ50% من شركات الحفر والمقاولين العاملة بحقول شركة تو بي عن الخدمة وتوقفها عن عمليات الحفر وصيانة الآبار بعد تراكم المديونيات حتى أصبحت عبئاً ثقيلاً يصعب معه مواصلة العمل في الوقت الذي ينشغل فيه وزير الطاقة والنفط باللهث المحموم لجني الامتيازات المالية الشخصية دونما حياء”.