إجراء أوّل عملية استئصال سرطان المريء بالمناظير

الخرطوم: السوداني

أجريت، بمستشفى مدني لجراحة المناظير أمس، أوّل عملية استئصال سرطان المريء بالمنظار، بواسطة الطبيب محمد الفاتح الحاج، من قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة الجزيرة .

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فإنّ العملية الغير الجراحية هي الأولى، لمريضة أربعينية، واستغرقت خمس ساعات قبل أنّ يتمكّن الجراح من استئصال الورم السرطاني.

وقال الطبيب محمد الفاتح لـ(سونا)، إنّ قسم جراحة المناظير بمستشفى مدني يعتبر الثاني بعد مركز الخرطوم في إجراء عمليات المناظير التي تعدّ مهمة لتقليل نسبة الخطر الذي يشمل العمليات الجراحية التي تعدّ العلاج الأخير للمرض حال تأخر التشخيص.