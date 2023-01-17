وكلاء محطات الوقود يهددون بالإضراب

الخرطوم: السوداني

تعتزم اللجنة التمهيدية لوكلاء محطات الوقود دعوة الوكلاء لاجتماع عاجل خلال اليومين القادمين لمناقشة انخفاض هامش الربح وزيادة رسوم ولاية الخرطوم.

وقال مصدر مطلع لـ (باج نيوز) إن وكلاء المحطات أبدوا استعدادهم للدخول في إضراب عن العمل؛ بسبب انخفاض هامش الربح وزيادة الرسوم المفروضة من الولاية.

وقال أحد الوكلاء ـ فضل حجب اسمه ـ إن ولاية الخرطوم استمرأت الزيادة والنقصان كل مرة، دون التنسيق مع المحطات؛ مما تسبب في خسائر فادحة للوكلاء، وأعلن أنهم لن يصمتوا مجدداً، وأضاف: “على ولاية الخرطوم أن تبحث لها عن مصدر دخل آخر بعيداً عن وكلاء الطلمبات لتوفير حوافز ونثريات المسؤولين”.