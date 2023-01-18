برمة لـ(مناوي): نحن حريصون على جثتك و(عايزنك معانا)

الخرطوم :وجدان طلحة

دعا رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة، الرافضين للعملية السياسية لمراجعة موقفهم، والانضمام إلى العملية السياسية باعتبارها الحل للأزمة التي تمر بها البلاد.

وحول تصريح رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي: (لن نوقع على الاتفاق إلا على جثتنا)، قال فضل الله برمة لـ(السوداني): “يامناوي نحن حريصون على جثتك وعايزنك معانا، وأهلاً وسهلاً بك “.

وتوقع أن تجد ورش العمل حول القضايا الأربع القادمة إقبالاً كبيراً من المشاركين، باعتبارها دراسة علمية لمعرفة الحقائق، وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجهها ليست مخيفة، بل طبيعية لأن آراء الناس مختلفة وحتى الآن توجد قوى سياسية خارج الاتفاق.