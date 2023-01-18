تحذيرات من تصفية صيدليات الإمدادات الطبية بالعاصمة السودانية

الخرطوم: السوداني

أطلق تجمع الصيادلة المهنيين، أمس، تحذيراً مما وصفه بعمل ممنهج لتصفية صيدليات صندوق الإمدادات الطبية في العاصمة الخرطوم.

وكشف بيان صادر عن التجمع، عن إغلاق صيدليتين للإمدادات الطبية على يد المدير العام للصندوق وبعض المنتفعين ــ (حد تعبيره) في أم درمان، بكلٍ من (الشهداء، والسلاح الطبي).

واعتبر الخطوة بأنها “تدمير لخط الدفاع الدوائي الأول في السودان، وجريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض السوداني”.

ورأى البيان في إغلاق صيدليتيّ الشهداء والسلاح الطبي إضافة جديدة لحالة المشقة التي يعانيها المرضى، بالحد من الوصول للأدوية وخلق حالة اكتظاظ أمام صيدليات الصندوق العاملة.

وتعد صيدليات الإمدادات الطبية، المصدر الوحيد لعدد كبير من الأدوية المنقذة للحياة.

وطالب التجمع بمقاومة مخططات “سلطة الانقلاب، ووزير ماليتها لتدمير الصندوق بصورة منهجية”.

ونفى وزير المالية، جبريل إبراهيم، في وقتٍ سابقٍ، أي مخطط من الدولة لرفع الدعم عن الدواء، وقال إنه يجتهد ليجعل الدواء سلعة مجانية بكامل أنحاء البلاد.