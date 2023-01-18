“قوى الإطاري” تواصل تحضيراتها لمناقشة قضايا العملية السياسية

الخرطوم: السوداني

انعقد ظهر امس اجتماع تنسيقي مشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية بمقر بعثة “اليونيتامس” بالخرطوم، لإكمال تحضيرات النقاشات في القضايا الأربع المتبقية في العملية السياسية.

وبحسب تصريح صحفي من الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر يوسف أمس، استعرض الاجتماع تصورات مجموعات العمل الخاصة بقضايا السلام والشرق والعدالة الانتقالية، من حيث تعبيرها عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة ووضعها لمعالجات شاملة لهذه القضايا.

وسيستكمل نقاش التصورات وإجازتها في اجتماع أخير يعقد غدٍ الخميس، توطئةً لبداية تنفيذ العمل فيها الأسبوع المقبل والفراغ منها في خلال “أسابيع معدودة” – طبقًا للتصريح.

وفي سياق متصل، انعقد اجتماعٌ للجنة صياغة توصيات مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو – أمس بمقر الاتحاد الأفريقي.

ووفقًا لتصريح صحفي للناطق باسم العملية السياسية، تعمل اللجنة على إحكام صياغة توصيات المؤتمر تمهيدًا للإعلان عنها وتحويلها إلى مقترحات نصوص تضمن في الاتفاق النهائي وخارطة طريق تجديد العملية خلال المرحلة الانتقالية بما يشمل “التطوير اللازم للقانون والمؤسسات والإجراءات”.