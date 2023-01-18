هيئة مياه الخرطوم تطلب من الولاية زيادة الرسوم

الخرطوم: السوداني

تعهدت هيئة مياه ولاية الخرطوم بتحسين الإمداد خلال فصل الصيف المقبل، سيما في شهر رمضان نهاية مارس 2023، وقالت في الوقت ذاته إن تعرفة رسوم المياه لا تغطي التكلفة الحقيقية للإنتاج.

وذكر المدير العام للهيئة، محمد علي العجب، في تعميم صحفي أمس، أن الهيئة تعمل بالتعرفة القديمة وأن الفجوة كبيرة ما بين الدخل والمنصرف، وقال إن التعرفة الحالية لا تغطي نفقات التشغيل الشامل المتمثل في مواد التنقية والتعقيم واحتياجات المحطات النيلية والآبار الجوفية وقطع الغيار.

وأعلن العجب عن دراسة تم إعدادها من قبل مجلس إدارة الهيئة تتضمن معالجات التعرفة الحالية وتم رفعها لحكومة الولاية وهي قيد النظر والمراجعة، وشدد العجب على أهمية الوصول لرؤية متكاملة بشأن التعرفة لضمان إمداد مائي مستقر؛ لجهة أن “التعرفة بتفاصيلها الحالية لا تغطي تكلفة التشغيل” ــ حد قوله.