وزير الصحة يعلن إيداع (4) مسودات قوانين منضدة وزارة العدل

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن إيداع عدد من مسودات القوانين منضدة وزارة العدل، بينما اتفقت الوزارتان على إعداد قائمة بالاتفاقيات القديمة التي تحتاج إلى تحديث.

وأكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.هيثم محمد إبراهيم، أنه خلال لقائه بوكيلة العدل، مولانا هويدا عوض الكريم، بالوزارة أمس، رفع 4 مسودات لقوانين الى وزارة العدل التي تشمل مسودة قانون الصحة العامة، مسودة قانون الطب العدلي، بجانب مسودة قانون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية، والرابع والأخير مسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، مناشداً وزارة العدل سرعة إنجازها، ووصفها بالقوانين الملحة.

وأوضح هيثم أن المستشار القانوني بالوزارة عضو أصيل في مجلسي الوزير والوكيل الذي يسهم في حل كثير من التعقيدات والإجراءات، متعهداً بتوفير معينات العمل للإدارة القانونية.

من جانبها أكدت وكيلة وزارة العدل، مولانا هويدا عوض الكريم، أن مسودة قانون الصحة العامة في مرحلة الصياغة النهائية، في حين أنه مسودة قانون ممارسة الطب العدلي اكتمل، وتم وضع المذكرة التفسيرية توطئه لرفعها لمجلس الوزراء، منوهة إلى أن مسودة نقل الأعضاء والأنسجة البشرية ستناقش في اللجنة الفنية، مبينة أن مسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف في اللجنة المختصة.

وتعهدت عوض الكريم بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مسبقا بين وزارة الصحة الاتحادية وجهات أخرى في حال رفعها وتحديدها من قبل الصحة.