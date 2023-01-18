مباحث المرور تضبط ”شبكة إجرامية” بسبب ”شريحة وهايس”

الخرطوم: السوداني

أعلنت مباحث المرور، عن ضبط شبكة إجرامية تقوم بإحضار مركبات ”شريحة”و”هايس”، من إحدى دول الجوار وبيعها على أنّها مقننّة بعد عمل عقودات مزوّرة لها، بجانب تركيب لوحات مرورية مزورة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أمس، أنّ الشبكة كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لبيع تلك المركبات واصطياد ضحاياها، كما أنّها تقوم بعمل عقودات بيع وشراء في أماكن مختلفة.

وأشار إلى أنّ وبعد التحري والتقصي وجمع المعلومات تمكّنت الفرعية من ضبط عدد من المركبات واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.