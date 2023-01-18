الكشف عن تفاصيل شحنة فاسدة في بورتسودان

الخرطوم: السوداني

قالت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، إنّ باخرة باسم شارلين تحمل سكر غير مطابق للمواصفات، ترسو على ميناء بورتسودان منذ سبتمبر الماضي. ووفقًا لذات المصادر، فقد أكّدت لـ”باج نيوز”، أنّ الباخرة تحمل 28.200 ألف طنّ من السكر، وتتبع لشركة هندية، لكّنها غير مطابقة للمواصفات. وكشفت عن أنّ المواصفات بالميناء، رفضت أنّ تفرّغ الباخرة بعد عملية الكشف، لعدم مطابقتها للمواصفات. وأشارت إلى أنّ المورّد طالب بوجود لجنة للفحص من رئاسة المواصفات بالخرطوم، وأنّ المورّد الهندي قام بمخاطبة مجلس الوزراء بحجة تضرّره، وقام المجلس بتكوين لجنة للبتّ في القضية.

وسابقًا، أٌقرّت وزارة الصناعة في السودان، بتدنيّ إنتاج السكر إلى (250) ألف طن بدلاً عن (427) ألف طن.