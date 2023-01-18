أبو جيبين يُعلن إعادة قيد الكابتن أمير كمال في كشوفات المريخ قائداً للاعبين

الخرطوم: السوداني

أعلن نادي المريخ، مساء اليوم، عن إعادة قيد الكابتن، أمير كمال في كشوفات النادي، قائداً للاعبين لعامين إضافيين.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي المريخ أيمن مبارك أبو جيبين: “اليوم أعِدنا لكشوفات المريخ قائداً حقيقياً؛ قدم للنادي عطاءً طويلاً امتد لأكثر من 10 سنوات، وفاءً وحباً وغيرةً على شعار النادي، وعندما احتاج الفريق لخانته لم يتردد في الموافقة على إخلائها ليستفيد منها النادي حتى موعد تعافيه من الإصابة”.

وأضاف أيمن: “نبادلك الوفاء بالوفاء أيها الأمير، وموفق دوماً في مشوارك مع قلعة الأبطال”.