“قحت”: الخلاف بين “الجذريين” و”مجموعة الإطاري” ينحصر في “الوسائل المستخدمة”

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، جعفر حسن، إن استمرار الشارع في تظاهراته الحالية أمر “مهم للغاية” لأن المكون العسكري قد يتراجع عن العملية السياسية إذا شعر بتراجع الاحتجاجات.

وأوضح جعفر حسن في ندوة بمناسبة ذكرى استشهاد الأستاذ محمود محمد طه بالعاصمة الخرطوم أمس، أن الشارع يجب أن يستمر في ضغطه، وقال إن هناك عاملان مهمان يجب أن يستمرا وهما ضغط الشارع والمجتمع الدولي لأن تراجعهما قد يؤدي إلى “تراجع العملية السياسية”.

وقلل جعفر حسن من الخلافات بين “المجموعات الجذرية” وقوى الاتفاق الإطاري، موضحًا أن بنود الاتفاق الإطاري تحمل بعض المطالب المشتركة بين المجموعتين مثل خروج المؤسسة العسكرية من السلطة وتحقيق شعار “لا مساومة” عبر العدالة الانتقالية “الشاملة” التي تضمنتها العملية السياسية.

قال حسن إن الخلاف بين “الجذريين” و”مجموعة الإطاري” ينحصر في “الوسائل المستخدمة”. وأقر متحدث قوى الحرية والتغيير بتنشيط العملية السياسية منذ وصول مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في إلى الخرطوم في يونيو 2022. وأردف: “هناك من يرفض التفاوض والعملية السياسية باعتبارها تفاوضًا مع العسكريين، لكن السياسة هي فن الممكن”.