اجتماعات لقادة «السيادي» بجبريل ومناوي لإقناعهم بلحاق العملية السياسية

الخرطوم: السوداني

كشفت مصادر متطابقة لـ”سودان تربيون” عن اجتماعات مكثفة يعقدها رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو ”حميدتي” مع رئيسي حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، والعدل والمساواة، جبريل إبراهيم، لإلحاقهما بالعملية السياسية. وأكدت المصادر التئام اجتماع نهار أمس، بين “حميدتي”ومناوي وجبريل للتشاور حول الأوضاع السياسية، تبعه اجتماع آخر مساء برئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

ولم تستبعد المصادر توقيع حاكم إقليم دارفور على الاتفاق الإطاري خلال أيام، بعد أن دفع بملاحظات متوافقة بنسبة 80% مع الاتفاق الإطاري، فيما أبدى جبريل إبراهيم بعض التحفظات على العملية السياسية.

وترفض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الاعتراف بالكتلة الديمقراطية، وتصر على عدم مشاركتها في العملية، ولكنها لا تمانع في إلحاق حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، برغم الاتهامات التي تلاحق الحركتين بدعم انقلاب الجيش وإطاحته بحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، في أكتوبر 2021.

وتدعم الكتلة الديمقراطية مقترح المخابرات المصرية الساعي لعقد مؤتمر حوار “سوداني – سوداني” متجاوزاً للاتفاق الإطاري.