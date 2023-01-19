لجنة أطباء السودان تعلن رفضها للزيادات في رسوم نواب الاختصاصيين

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، رفضها “القاطع” للزيادات التي وصفتها بـ”المهولة” في رسوم التدريب والامتحانات والأطروحة لنواب الاختصاصيين، التي قررها مجلس التخصصات الطبية.

وقالت اللجنة في بيان إمس، إن هذه “الزيادة المهولة في رسوم التدريب والامتحانات والأطروحة تأتي لتلقي بظلال سالبة على مسيرة تدريب النواب وتزيد من معاناتهم في التدريب والتأهيل في ظل تدهور اقتصادي وانهيار خدمي تشهده البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر”.

وكشفت اللجنة عن اجتماعات متواصلة في الأيام الماضية بين نواب الاختصاصيين وإدارة المجلس السوداني للتخصصات الطبية للوصول إلى حلول، وعبرت عن أسفها أن الاجتماع الذي ضم إدارة المجلس مع وزير الصحة الاتحادي “تجاهل تماماً قضية رسوم تدريب النواب”، قائلة إن ذلك “قد يضع القضية في مسار لا تحمد عواقبه.

وأكدت لجنة أطباء السودان رفضها القاطع لهذه الزيادات والقرارات التي وصفتها بأنها “مهولة ومتعسفة” بحق الأطباء، وحذر بيان اللجنة من الأضرار التي تحدق بالقطاع الصحي.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيانها دعم تحرك النواب ومبادرتهم المناهضة لزيادة الرسوم، وناشدت جميع الأطباء بدعم هذا المجهود