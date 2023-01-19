توقعات بإنتاج أكثر من 80 ألف طن من الصمغ في السودان

الخرطوم: السوداني

توقع المدير العام للهيئة القومية للغابات الاتحادي، أنور عبد الحميد إبراهيم، زيادة في إنتاج الصمغ العربي خلال العام 2023 تفوق (80) ألف طن من أنواع الصمغ يتصدرها صمغ “الهشاب”.

وقال أنور عبد الحميد لـ(سونا) على هامش مشاركته في أعياد حصاد الصمغ العربي بمنطقة “أبو أم سعدين” بمحلية “شيكان” في ولاية شمال كردفان – قال إن إنتاجية الصمغ العربي خلال العام الماضي فاقت (60) ألف طن – وفقًا للوكالة.

وبحسب الوكالة، فقد أوضح مدير الهيئة القومية للغابات أنه اطمئن على مستوى إنتاجية الصمغ العربي ووصفها بـ”الوفيرة”، عازيًا الأمر إلى ترتيبات الهيئة القومية للغابات مع المنتجين والمصدرين في إطار مشروع “سلسلة قيمة الصمغ العربي”.

وكشف مدير الهيئة القومية للغابات عن محفزات للمنتجين للاهتمام بجودة إنتاجية الصمغ العربي على رأسها اتفاق بين المصدرين والمنتجين بحصول المنتجين على (20%) من سعر السوق، مبينًا أن عددًا من الشركات العالمية تضطلع بعمليات التصدير إلى فرنسا والصين والهند، وتصدر هي بدورها إلى الولايات المتحدة الأمريكية – بحسب الوكالة