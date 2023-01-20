معسكرات النازحين: لم نتلق دعوة لحضور مؤتمر العدالة الانتقالية

الخرطوم: هبة علي

قال الناطق الرسمي باسم منسقية معسكرات النازحين آدم رجال، انهم لم يتلقوا دعوة من الحرية والتغيير للمشاركة في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية، مُرجحًا مشاركة البعض من ذوي الضحايا الموجودين الخرطوم في المؤتمر بصورة فردية ولا تمثل منسقية النازحين.

وشدد رجال بتصريحه لـ(السوداني) على ضرورة وجود حكومة مدنية أولا وتسليم المطلوبين دوليا ومحليا للعدالة لانزال العدالة على ارض الواقع، لافتا الى ان مشاركتهم في المؤتمر ستكون وفقا لرأي ذوي الضرر ومعرفة المشاركة ان كانت ستخصم من القضية ام ستذهب بها للإمام .

واشار رجال الى اهمية الإفراج عن معتقليهم من السلطات الإنقلابية والمقبوضين في بلاغات وصفها بالكيدية ، وانهم مع اي تغيير حقيقي غير فوقي ولا يخضع للمساومات