ورش عن السلام وشرق السودان نهاية يناير

الخرطوم: السوداني

قال متحدث باسم العملية السياسية إن الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، ستتولى تنظيم مؤتمرات تقييم اتفاق السلام وحل أزمة شرق السودان.

وعقدت لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، أمس الخميس، اجتماعا مع الآلية الثلاثية بحث قضايا المرحلة النهائية عدا تفكيك النظام السابق الذي عُقد مؤتمرا له الأسبوع المنصرم.

وقال المتحدث خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، إن الاجتماع “أجاز الخطة العامة لتصورات الورش الخاصة بالسلام والشرق، على أن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسر أعمال الفعاليتين”.

وأشار إلى أن الخطوات التحضيرية انطلقت لبداية انعقاد الورشتين قبل نهاية الشهر الحالي.