شركة فامتيكو تلتزم بتوفير الأدوية الفاكسينات والكواشف لصادرات الثروة الحيوانية.

الخرطوم: إبتهاج متوكل

شدد وزير الثروة الحيوانية،حافظ إبراهيم عبدالنبي، على الدور الذي تقوم به شركات الأدوية البيطرية في تنمية وصحة القطيع القومي.

وتفقد حافظ، أمس في زيارة ميدانية شركة فامتيكو العالمية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق مع شركة فامتيكو العالمية، لأنها ذراع قوي وداعم أساسي للوزارة في توفير الأدوية البيطرية والفاكسينات للصادر، داعيًا القطاع الخاص للاستثمار في مجال صناعة الأدوية البيطرية والفاكسينات حتى تساهم في توطين صناعة الأدوية بالبلاد.

وقال حافظ، إن شركة فامتيكو تعتبر إضافة حقيقية للوزارة لإسهامها في توفير كل ما يتعلق بالصادر الحي والمذبوح، موضحًا أن الشركة تلتزم بمعايير وجودة المواصفات واستيفائها للاشتراطات العالمية في استيراد الأدوية والفاكسينات، متطلعًا أن تستمر الشراكة بين الجانبين، لإحداث نقلة نوعية لصادرات الثروة الحيوانية.

وأمن رئيس مجلس إدارة شركة فامتيكو كمال إبراهيم ، على استمرار الشراكة مع الوزارة في كل ما يتعلق بالصادرات حتى تساهم في الارتقاء بها.

واشار مدير الشركة ، د. محمد يوسف، إلى استعداد الشركة لتوفير الفاكسينات والكواشف لصادارت الثروة الحيوانية، وفق معايير وجودة الاستيراد، إلى جانب أي تطور يطرأ على كل ما يتعلق بالصادر، وقال إن لديهم رؤية نوعية للتصدير عبر المربع الصحي وتصنيع الأعلاف، مؤكدًا مساعي الشركة لفتح أسواق جديدة برؤية جديدة لتوسيع الصادر.