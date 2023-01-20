مات متجمدًّا من البرد: بهنس من يذكره؟

عقد من الزمان يطوي نفسه والأرض تطوي تحت ترابها الشاعر والروائي والموسيقي والفنان التشكيلي محمد حسين بهنس، ففي مثل هذا التاريخ: (١٩ ديسمبر من عام ٢٠١٣) مات بهنس متجمدًا من البرد على أحد أرصفة القاهرة.

عاش بهنس أواخر حياته مُعدمًا، جائعًا يتوسد التراب، تتقاذفه الطرقات بعد أن هجره أصدقاؤه ومحبوه ومعجبوه حين ظنوا به جنونًا، مات وحيدًا جائعًا ضامر البطن تُغطي بعض أعضاء جسده خرقٌ بالية، فلا رفيق ولا أنيس، ولا أيدٍ حانية تُدثره..

اليوم تمرُّ ذكرى بهنس، وقد استدعيت من كراسة مذكراتي مداخلة مع الأستاذ الصادق عبدالوهاب الذي سبق أن كتب عن عامين من التشرد والشقاء والبؤس قاساهما الراحل، استللت هذه المداخلة للمشاركة في إحياء ذكراه بصرف النظر عن خلفيته الفكرية وقيمه الاجتماعية.

وما أن سمع رفقاء الأمس عن رحيله حتى تسابقوا لإلقاء نظرة وداع أسيفة وحانية على جسد بلا روح داخل تابوت في نومة أبدية، جاءوا يتأملون ميِّتًا أمتعهم في حياته بكتاباته وأشعاره وموسيقاه، ثم ركلوه بلا رحمة إثر إصابته بنوبة نفسية حادَّة نقلته إلى حافة الجنون لحظة أن نُعيت له زوجته وطفله في حادث مروري، تهافتوا لإكرامه ميِّتًا بعد أن لفظوه حيًّا، نعوه بأرقِّ الكلمات والعبارات بعد رحيله، ونسوا نفورهم وتقززهم منه وهو يمشي بينهم ممزق الثياب يهتك ضلوعه الجوع، ويتورَّم جنباه من الاضطجاع على حجارة الرصيف.

كم من مثل الشاعر (بهنس) استحال نبوغه جنونًا، وتأفَّف منه المتعلمون وتجنِّبوه، وسخِر منه جهلاء القوم، وضحك عليه ومنه السفهاء، وأغرى مظهره الأطفال فظلوا يطاردونه ويقذفونه بالحصى، لكن لا على مثله إن عرف نفسه وجهِلَه الآخرون.

لقد ظل هذا الفنان “المحترق” غريبًا بين غرباء، أسيفًا بين منافقين حمقى، ومع وجعه وغربته النفسية في مجتمع ذاهل لا يضيره إن تمثل قول الإمام الشافعي رضي الله عنه:

وأنزلني طول النوى دار غربة

إذا شئت لاقيتُ امرءاً لا أشاكله

فحامقتُه حتى يقال سـجيـة ولو كان ذا عقل لكنتُ أعاقله

و”بهنس” كمن أشرق قلبه بضياء المعاناة وومض الإلهام، كان يستشعر في غربته، وربما يستعذب دبيب الموت البطيء بين جموع السودانيين الغفيرة بالقاهرة؛ وهو بينهم لا يراهم ولا يحس بهم، ميِّت بين أموات، جماعات كانت تحيط به كخيالات المآتة، أصحاب مشاعر كذوبة وضمائر ميتة، يتجلَّى فيها النفاق ويتضخم كشجرة تبلدي.

سأل رجل عليان: أجننتَ؟ فأجاب: أما عن الغفلة فنعم، وأما عن المعرفة فلا.. إذن لا غرو أن مات بهنس بسبب خمود الحس الإنساني فيمن حوله، وأن يلوِّح مُودِّعاً حياة يسود فيها طغيان المشاعر المخادعة، والعلاقات الزائفة المبنية على المنفعة والمتعة.