الموت جوعًا.. خطر يتهدد أطفال السودان

الخرطوم: السودان

يواجه السودان أزمة جوع غير معلنة، فيما يظل الوضع الإنساني مصدر قلق كبير، مع ارتفاع مطرد في مستويات عدم استتباب الأمن الغذائي، حسب عدد من الوكالات الأممية.

التصنيف المرحلي

يشير تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي متعدد الشركاء، الذي جرى بين شهري مارس/إبريل/ 2022 بمشاركة 19 وكالة، بما في ذلك العديد من الدوائر الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، إلى تعمق كبير في أزمة الغذاء في السودان. حيث توضح التقديرات أن ربع سكان البلاد يواجهون الجوع الحاد من يونيو إلى سبتمبر – بزيادة بنحو مليوني شخص.

وغالبية الذين يعانون من الجوع الحاد يوجدون في العاصمة الخرطوم، وفي إقليم دارفور، وولايات كسلا والنيل الأبيض، وهي المناطق الأكثر تضررًا من الصراع والتدهور الاقتصادي.

العدد التقديري

وفي أعقاب موجة الجفاف في السودان في فبراير 2022، ازداد العدد التقديري لحالات سوء التغذية الحاد الشديد من 618,950 إلى 650,000 وحالات سوء التغذية الحاد الشديد مع مضاعفات طبية من 92,843 إلى 97,493 حالة، في حين زادت حالات الأطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل من 2.45 مليون إلى 2.57 مليون.

الأكثر ضعفًا

يعد الأطفال هم الفئة الأشد ضعفًا في فترات المجاعات وانعدام الأمن الغذائي الشديد، ويواجهون خطر الموت بسبب نقص التغذية الحاد كما تؤدي هذه الأزمات إلى تبعات تمتد بهم إلى مدى الحياة ما يؤدي إلى صعوبات شديدة لنمائهم وصحتهم.

وطبقًا لليونسيف، فإن أكثر من 40 ألف طفل دون سن الخمس سنوات يتوفون سنويًا في السودان كنتيجة غير مباشرة لسوء التغذية، في وقت أكد تقرير “حالة التغذية والاتجاهات في السودان” الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية، أن 2 من كل 10 أطفال في كل ولاية يعانون من نقص التغذية على المدى القصير.

منسق الطوارئ

منسق الطوارئ في إدارة برنامج التغذية القومي بوزارة الصحة الاتحادية، أسامة إسماعيل صرح لــ(التغيير)، إن سوء التغذية العام وسط الأطفال أقل من خمس سنوات لايزال يسجل أرقامًا عالية فقد بلغ في المسح التغذوي للعام 2018 نسبة 13.6%، مقابل 16.3% في العام 2014م ، ثم 16.45 % في العام 2010م. وأشار إلى أن نقص الغذاء يتراكم بمرور الزمن مسببًا سوء التغذية أو ما يطلق عليه “الجوع الخفي” المرتبط بنقص المغذيات والمعادن والحديد واليود، وسط الأطفال أقل من الخامسة.

وأكد إسماعيل تفشي نوعين من سوء التغذية وسط الأطفال وهما الهزال الشديد والتقزم، مشيرًا إلى انتشار الأخير بأكثر من 35%، أي ما يمثل ثلث أطفال السودان ما يعني أن من بين كل ثلاثة أطفال واحد مصاب بالتقزم.

وينتشر التقزم في المناطق الجبلية كالبحر الأحمر، دارفور جبل مرة، وأشار إلى أن علاج التقزم يتم خلال السنتين الأولتين من خلال تعويض الطفل بالمغذيات فمنهم من يعالج بنجاح فيما يستمر لدى البعض دون علاج حتى مرحلة البلوغ ونبه إلى نسبة التقزم ثابتة ولم تتغير منذ العام 1987 آخر مسح تم في البلاد.

مائدة غير متنوعة

ولفت إسماعيل إلى أن الظروف الاقتصادية أجبرت الكثير من السودانيين على تناول وجبتين فقط خلال اليوم في مائدة غير متنوعة، وأضاف: ربما تتضمن المائدة عنصرًا غذائيًا واحدًا فقط، فضلًا عن استغنائهم عن تناول الألبان أو تقليلهم من شرائها بسبب ارتفاع أسعارها ولفت إلى أن واحدًا من العوامل التى تفاقم سوء التغذية هو نقص الكالسيوم.

وفيات عالية بكلمة

بمعسكر كلمة للنازحين بلغ عدد الوفيات نتيجة تقص الغذاء أكثر من 35 حالة وفاة بمعسكر واحد، اعتبارًا من يونيو الماضي وحتى أغسطس منها 20 حالة في يونيو ،19 في يوليو، و6 وفيات في أغسطس .

وأكدت د. حواء زكريا إسحاق المسؤولة عن برنامج التغذية بالمركز العلاجي بمعسكر كلمةلــ(التغيير)، أن أبرز الأسباب المساعدة على ارتفاع مؤشرات سوء التغذية، توقف برنامج الغذاء العالمي عن تقديم المساعدات العينية واستبدالها بدعم نقدي غالبًا ما يستخدم في أوجه أخرى بخلاف شراء المواد الغذائية في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة، إلى جانب فصل الخريف وما تصاحبه من الأمراض الملازمة للمياه من حميات ونزلات وإسهالات.

وأشارت إلى أن بمعسكر كلمة ثلاثة مراكز لعلاج سوء التغذية منها اثنان يختصان بالتغذية حيث يتم فيهما القياسات الجسمانية للأطفال. وأضافت في حال سوء التغذية المتوسط يصرف الدواء ويغادر الطفل إلى المنزل، وحال الإصابة بسوء تغذية حاد بالتزامن مع مضاعفات يتم إبقاؤه في المستشفى وبعد تحسن حالته يتحول إلى برنامج المعالجة الخارجية التي تتضمن جلسة كل أسبوع. وذكرت حواء أن 95% من الوفيات تأتي في حالات متاخرة، وأضافت: ربما يتوفى الطفل بعد إحضاره الى المركز بعد ساعة، أو أثناء الإجراءات ولفتت إلى أن بعض الأسر تحاول علاج أبنائها عبر الأدوية البلدية ولا تأتي به إلى المستشفى إلا بعد تأخر حالته.

اتساع الفجوة

المهندس الزراعي، اختصاصي اقتصاديات الأمن الغذائي، أحمد عرفات سليمان، أكد أن السودان يواجه مشاكل معقدة في سعيه لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة،. هو الأمن الغذائي على الرغم من وجود تدخلات إنسانية كبيرة خصوصًا في المناطق المتأثرة بالكوارث والنزاعات، وقال: لــ(التغيير) يتحقق الأمن الغذائي عندما يكون لجميع الأشخاص في جميع الأوقات الفرص المادية والاقتصادية، للوصول للغذاء الكافي والأمن والمغذي لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية لحياة صحية ومعافاة.

وأكد أن نمو إنتاج الغذاء المحلي خصوصًا المحاصيل الغذائية (الدخن، الذرة) لا يزال متأخرًا مقارنة مع تزايد الطلب على الأغذية الناتج من نمو السكان وقلة المساحات المزروعة، وهذا يؤدي بدوره إلى استمرار اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب على الغذاء.

واعتبر أن النزاعات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد هي أهم مسببات الاضطرابات في توفر الغذاء والحصول عليه، وهي وراء ارتفاع معدلات نقص التغذية بين الأطفال.

واتهم الحكومة بالتقصير لغياب دورها المتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة للاهتمام بقطاع الزراعة، إضافة إلى هشاشة الأوضاع الأمنية والتي تحول دون إمكانية صغار المزارعين للحصول علي أراضيهم الزراعية خصوصًا في المناطق البعيدة.