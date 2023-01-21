حميدتي يدعو أهل الشرق لنبذ المفتنين والمخربين

الخرطوم: السوداني

دعا نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الشعب السوداني ومواطني شرق السودان خاصّة إلى الوحدة والتماسك ونبذ الخلافات الجهوية والقبلية.

وطالب حميدتي لدى مُخاطبته، حشداً جماهيرياً بمنطقة ود شريفي بمحلية ريفي كسلا، في تأبين العمدة أحمد حامد عقبة، طالب أهل شرق السودان بنبذ المخربين والمفتنين، وأن يكونوا يداً واحدة، مؤكداً أن مواطني الشرق جميعاً في مرتبة واحدة، وقال: (ليس هناك تحدٍ لقبيلة على قبيلة أخرى، والجميع عُرفوا بالوفاء والكرم والشهامة… ما عايزين مشاكل عايزنكم كتلة واحدة).

وأضاف: (كنتم آمنين ابعدوا المخربين والمفتنين)، داعياً أهل الشرق إلى استغلال قوتهم الاجتماعية والقبلية، في تنمية واستقرار الشرق.

وعدّد نائب رئيس مجلس السيادة، مآثر الفقيد العمدة عقبة، مشيراً إلى أنه كان رمزاً للسلام والوحدة، إلى جانب أنه كان وفيّاً لأهله ولجميع أهل الشرق، وأضاف بالقول: (عرفنا العمدة عقبة، رجل وفاق في زمن الشدة)، معلناً التبرع بإنشاء مدرسة وبئر ماء في منطقة ود شريفي، تخليداً لذكرى الفقيد، إلى جانب تنفيذ المشروعات الخدمية كافة التي تحتاجها المنطقة.

من جانبه، قال والي كسلا خوجلي حمد، إن العمدة عقبة كان مستودعاً للحكمة، محباً للخير والسلام، مشيراً إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة للولاية لحضور تأبينه، تأكيدٌ على مكانة الرجل كأحد رجال الإدارة الأهلية العقلاء.

بدوره، عبّر ناظر عموم البني عامر، إبراهيم دقلل، عن شكره وامتنانه لزيارة الفريق أول دقلو، التي قال إنها تكريم لهم ولابنهم الفقيد، مؤكداً أنهم يدعمون استقرار السودان ووحدة شعبه وأرضه.

إلى ذلك، أعرب ممثل أسرة الفقيد، العمدة محمد أحمد حامد عقبة، عن تقديره لموقف نائب رئيس مجلس السيادة، بحضوره تأبين عميد أسرتهم، متعهداً بالسير على طريق والده، والقيام بالأعمال التي كان يؤديها كافة وقيادة أهله بالحكمة والعدل، مطالباً أهل شرق السودان بالوحدة والتماسك والحفاظ على السلام.