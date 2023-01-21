جوبا تشهد اتفاقاً بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية جناح (الحلو)

الخرطوم: السوداني

التأم في جوبا اجتماعٌ بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية جناح (الحلو)، وقاد وفد الأمة القومي الصديق الصادق المهدي، بينما قاد وفد الحركة، عبد العزيز الحلو، وذلك في الفترة من الخميس 19 يناير إلى الجمعة 20 يناير الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الأمة والحركة: “دخل الطرفان في حوار هادئ، عميق، موضوعي شفَّاف، ومسؤول – في هذا الظرف التَّاريخي المفصلي الذي تمُر به بلادنا. وصل الطرفان إلى تفاهُمات مهمة فيما يتعلق بالأزمة السُّودانية المتجذِّرة وضرورة حلها بما يضمن وحدة واستقرار البلاد”.

وأضاف البيان: “لتحقيق ذلك لا بد من عدم استغلال الدِّين في السِّياسة وعدم استخدامه لتحقيق أهداف سياسية والفصل بين حقوق المواطنة والانتماء الديني. وقد اطلع وفد حزب الأمة القومي على موقف الحركة الشعبية الداعي لبناء دولة تقوم على فصل الدِّين عن الدَّولة”.

واتَّفق الطرفان على المبادئ التالية:

1/ الديمقراطية المستدامة واللا مركزية.

2/ إصلاح القطاع الأمني والعسكري الذي يقود لجيش وطني مهني قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة جامعة، يعكس التنوع والتعدد الذي تتسم به الدولة السودانية، يؤدي مهامه بموجب الدستور، ويقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية.

3/ التنوُّع التَّاريخي والتنوُّع المُعاصر وتعزيزه، وان جميع الأعراق والدِّيانات والثقافات جزء لا يتجزَّأ من الهوية السُّودانوية للدولة. وتعمل على بناء هوية وطنية بعيداً عن الإقصاء والتَّهميش.

4/ اللا مركزية المالية على أن تُقسَّم ثروة السُّودان على نحو عادل وفقاً للأولويات التي سيتم الاتفاق عليها حتَّى يتمكَّن كل مستوى حكومي من الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدَّستورية.

5/ العدالة الانتقالية والمُحاسبة وضرورة عدم الإفلات من العقاب.

6/ ضرورة إنهاء التَّمكين وتفكيكه في كافة مؤسَّسات الدَّولة وبناء دولة الوطن.

7/ تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية ويحقق التعايش المجتمعي وتتنزل منافعه على كل الشعب السوداني، ولا سيما المكونات المجتمعية في مناطق الحروب.