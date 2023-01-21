رسمياً.. نادي المريخ الراعي الرياضي لمعرض الخرطوم الدولي

الخرطوم: السوداني

وقّع نادي المريخ، عقداً مع الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة ليصبح بموجبه النادي راعياً رياضياً للنسخة “40” من معرض الخرطوم الدولي في الفترة من 24 إلى 31 يناير 2023م.

ووقّع ممثلاً لمجلس المريخ رئيس قطاع المرأة، سلمى سيد، ومن الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة د. عبد الإله فضل المولى نورين، مدير إدارة المعارض والمؤتمرات.

وقالت سلمى سيد، إن نادي المريخ يتطلّع إلى تقديم رعاية نوعية للمعرض الذي يمثل إرثاً تاريخياً في السودان، مؤكدة أن المريخ سيعمل على تسويقه بصورة مبتكرة مما يقدم الفائدة لجماهير النادي والمجتمع السوداني.

وأكد د. الفاتح عوض، أن الرعاية مع مؤسسة بحجم المريخ سيكون لها أثر إيجابي كبير على المعرض، مبيناً أن رئيس نادي المريخ الأستاذ أيمن مبارك أبو جيبين أبلغه بأن أحد أهم أهدافه في فترة رئاسته للنادي إعادة المريخ إلى العمل المجتمعي.