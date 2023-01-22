توقعات بزيادة في الغاز حال رفع الدعم

الخرطوم : عبيــر جعفر

توقع عدد من وكلاء وأصحاب محلات بيع وتوزيع الغاز بالعاصمة زيادة اسعار على السلعة حال تم رفع الدعم عنها في موازنة 2023 في ظل شح الإنتاج بالمستودعات وغياب أكثر من شركة عن الإنتاج

وقال الأمين العام لغرفة وكلاء وموزعي الغاز فضل يس الفضل في حديثه لـ(السوداني) إن انعكاسات رفع الدعم عن الغاز سلبية في حق المواطن بزيادة الأسعار لافتًا لشح في الغاز وتراجع الإنتاج المحلي من (800) إلى (600) جنيه، ولفت إلى أن رفع الدعم سينعكس على تنافس الشركات في الأسعار، مبينًا لأن الاسطوانة عبوة (12,5) كيلو بسعر (3,500) جنيه .

وأكد وكيل غاز ببحري منتصر حسن أن رفع الدعم عن الغاز يحدث وفرة فيه وينهي الازمة، وتابع: حاليًا هنالك ندرة في غاز بعض شركات التوزيع منها “سوداغاز”، مضيفًا إلى أن هنالك زيادة في الطلب على الغاز مقابل محدودية العرض من قبل شركات معينة.

وفي ذات السياق قال وكيل غاز بالخرطوم إن هنالك وفرةً نوعًا ما في الغاز، وقال إن رفع الدعم سينعكس على زيادة السعر أكثر من السعر الحالي وربما يخلق تنافسًا بين الشركات في الأسعار،مبينًا أن سعرالاسطوانة الحالي(3-4) آلاف جنيه حسب المنطقة، ولفت إلى أن وضع الغاز مستقر.

وقال وكيل غاز بأمدرمان إبراهيم أحمد إن هنالك ندرة في بعض شركات الغاز وأبرزها “سندس – الوطنية – أمان ” ، وقال إن الأسعار تتراوح حسب تكاليف الترحيل وسعر الاسطوانة (3-5) آلاف جنيه، وقال إن رفع الدعم عن الغاز ستنعكس إيجابًا من ناحية الوفرة رغم ارتفاع السعر وسلبًا بزيادة سعر الاسطوانة، وتساءل أحمد هل رفع الدعم سيوفر كافة أنواع الاسطوانات أم ستظل المشكلة كما هي دون جدوى