وكيل عمدة البشاريين لـ(السُّوداني): شركة تعدين سودانية بمنطقة ايس استجلبت مُعدِّنين تقليديين وتسبّبت في نزاعات بينهم وبين السكان

بورتسودان: عبد القادر باكاش

قال وكيل عمدة قبائل العلياب بنظارة البشاريين، يوسف علي شيك لـ(السُّوداني)، إن شركة تعدين سودانية في منطقة ايس بمحلية حلايب، استجلبت أعداداً كبيرة من المعدنين التقليديين وتسببت في نزاعات بين سكان المنطقة والمعدنين، واضطر السكان لإخلاء المعدنين من المنطقة والمطالبة برحيل الشركة.

وأبدى استغرابه، عن وصول تعزيزات من قوات الحسم التابعة لشرطة التعدين من الخرطوم لمنطقة النزاع بعد أسبوع من إخلاء المعدنين.

وطالب شيك، السلطات السودانية بإيقاف الشركة وسحب القوات، متخوفًا عن تدخل الجيش المصري الموجود على بُعد ١٧ كيلو فقط من المنطقة.

وكشف، عن طلعات جوية قام بها الجيش المصري الأسبوع الماضي لرصد الحركة على منطقة التماس مع مثلث حلايب الذي تحتله مصر.