السفير السعودي يلتقي وزير الصحة المُكلف

الخرطوم: السوداني

التقى وزير الصحة الإتحادي المُكلف، د. هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه أمس سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وذلك بحضور ممثل لوزارة الخارجية وأمين مجلس التخصصات الطبية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وناقش الإجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في المجال الصحي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة في مجال التدريب والاستفادة من الكفاءات الطبية، ومناقشة برنامج الإعارة للنواب واستقدام الكوادر الطبية، بجانب تجديد الاتفاقية مع مجلس التخصصات الطبية لتبادل الكوادر الصحية، والتنسيق مع مركز الملك سلمان والهلال الأحمر السعودي في مجال الاسعاف والطوارئ الصحية.

وأكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة من منطلق خصوصية وازلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.