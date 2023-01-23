السجن لـ(9) أفراد بينهم أمريكي أدينوا بتدريب قوات بصورة غير مشروعة بالخرطوم

الخرطوم : ايات فضل

أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن لعام في مواجهة (9) أفراد يتبعون لإحدى الحركات المسلحة حسب ادعائهم من بينهم يحمل الجنسية الأميركية أدينوا بتدريب كتيبة قوامها (320) فرداً بأقاصي مايو جنوب الخرطوم بصورة غير مشروعة، وحمل بعضهم السلاح دون ترخيص، وارتداء جزء منهم لزي القوات المسلحة دون تبعتيهم لها.

وأمر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي، محمد سر الختم عثمان، في قراره بمخاطبة إدارة الأجانب بالبلاد لإبعاد المدان بجنسية أمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء مدة عقوبته المحددة بعام على ذمة القضية.

وقررت المحكمة سجن المدانين في القضية لعام من تاريخ حبسهم منذ القبض عليهم منتصف سبتمبر العام الماضي. فيما أدانت المحكمة المدانين الـ(9) بالتدريب غير المشروع وحيازة السلاح دون ترخيص وارتدائهم زي القوات المسلحة وهم لا يتبعون لها.

في وقت أصدرت فيه المحكمة حكما بتبرئة (4) متهمين على ذمة القضية لعدم وجود بينة تثبت إدانتهم فيها.

وبرأت فيه المحكمة أيضاً المتهمين المبرئين من الاتهام والمدانين من تهمة إثارة الحرب ضد الدولة وذلك لعدم تقديم بينة من قبل الاتهام تثبت شن المتهمين أي هجوم على الدولة بالسلاح أو خلافه.

الجدير بالذكر أن المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية تم ضبطهم بواسطة قوات الاستخبارات العسكرية، بعد ورود معلومات تفيد بأنهم يقومون بتدريب كتيبة من الأفراد دون علم السلطات بذلك بميدان الريان آخر محطة بمايو جنوب الخرطوم.