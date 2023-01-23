السفير الأمريكي يناقش مع الحكومة توسيع قاعدة الاتفاق الإطاري

الخرطوم: السوداني

ناقش السفير الأمريكي في السودان، جون غودفري، مع وكيل وزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق الإطاري الموقع بين قوى مدنية والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي.

وأعلن مكتب الإعلام بوزارة الخارجية السودانية أن السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية استقبل اليوم الأحد السفير جون غودفري سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان.

وقال إعلام وزارة الخارجية إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين السوداني والأمريكي، وسبل تطويرها وتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح إعلام وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى التطورات السياسية بالبلاد في ضوء الجهود الوطنية المبذولة وكل مساعي الآلية الثلاثية والجهات الإقليمية لتوسيع قاعدة الاتفاق السياسي الإطاري بما يحقق العودة إلى مسار الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي المنشود.