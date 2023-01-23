تأكيدات من البرهان لوزير الري المصري حول مياه النيل

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أزلية ومتانة العلاقات بين شعبي وادي النيل وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب.

وجدد، خلال لقائه بمكتبه أمس، وزير الموارد المائية والري المصري، د.هاني سويلم، حرص السودان على إستمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجهها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها، لتحقيق مصالح وتطلعات شعبي البلدين.

إلى ذلك نقل وزير الموارد المائية والري المصري، تحيات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس مجلس السيادة، وحرصه على دعم بلاده لمسيرة العلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة مجالات المياه والري.

وأكد هاني سويلم، في تصريح صحفي، استمرار الدعم والتنسيق بين البلدين في المشروعات المختلفة وإدارة الموارد المائية وموارد نهر النيل بطريقة مثلى وإنعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل بشكل دوري، يسهم في إنجاح المشروعات المستقبلية لشعبي وادي النيل.