العاملون بوزارة الثقافة والإعلام الاتحادية يلوحون بالإضراب

الخرطوم: السوداني

نظم العاملون بوزارة الثقافة والاعلام، نهار أمس، وقفة احتجاجية أمام الوزارة الاتحادية للمطالبة بزيادة الأجور في ظل تردي الأوضاع المعيشية.

وطالب المحتجون مجلسي السيادة والوزراء بضرورة تطبيق هيكل الأجور الجديد، وتوحيد أجور العاملين بالدولة، أسوة بالوزارات الأخرى، بجانب تنفيذ مذكرة المطالب التي رفعها العاملون بالوزارة قبل شهرين واحتوت على العديد من المطالب.

وقال عضو لجنة العاملين، مبارك الجمري، في تصريحات لدارفور24 إن هذه الوقفة جاءت نتيجة لتماطل المسؤولين في الرد على مذكرة العاملين التي مضى على تقديمها ما يقارب الشهرين. وأضاف الجمري إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب العاملين بوزارة الثقافة والإعلام فإن كل القطاعات التي تتبع لوزارة الثقافة والإعلام بالسودان ستنفذ إضراباً عن العمل.

وكانت لجنة مكونة من العاملين بوزارة الثقافة والإعلام قد تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء قبل شهرين طالبت فيها بتوحيد أجور العاملين بمؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الثقافة والإعلام.