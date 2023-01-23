بعثة المريخ بالقاهرة تحتفي بتعيين د. سليمان بشير مديراً للكرة

الخرطوم: السوداني

أقامت بعثة المريخ بالعاصمة المصرية القاهرة، بمقر إقامتها بفندق حرس الحدود، احتفائية مُصغّرة بمناسبة تعيين ابن المريخ الوفي د. سليمان بشير، مديراً للكرة بالنادي.

وقدّمت إدارة البعثة واللاعبون، التهنئة لسليمان في موقعه الجديد، وأكدت البعثة دعمها له بقوة.

ومن جانبهم، تعهّد اللاعبون بدعم سليمان بصورة كبيرة من خلال التزامهم جانب الانضباط، وأكدوا أن سليمان هو جزء منهم ونجاحه واجبٌ عليهم.

وبدوره، شكر مدير الكرة الجديد د. سليمان بشير، البعثة الإدارية واللاعبين على الاحتفالية واعتبرها دافعاً له للعمل، وتمنى الدعوات والدعم من كل المريخاب.