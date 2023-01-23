تعيين قاضٍ جديد رئيساً لهيئة محكمة مُدبِّري انقلاب ٣٠ يونيو

الخرطوم: آيات فضل

كشف مصادر (السوداني)، عن تعيين القاضي، عماد الجاك، رئيساً لهيئة محكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م خلفاً للقاضي السابق حسين الجاك.

وكان قد أُحيل حسين الجاك للمعاش، وذلك لبلوغه سن المعاش القانوني، وانتهاء فترة التمديد التي قرَّرها له رئيس القضاء المحددة بعام واحد.

وسوف تستأنف المحكمة جلستها اليوم الثلاثاء بكامل عضويتها؛ وكانت المحكمة في الجلسات السابقة قد استجوبت (15) متهماً.

يُشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م، يواجه المتهمون فيه بلاغا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة، وفي حال أُدين المتهمون بموجب المادة 96 فقد يُواجهون عقوبة أقصاها الإعدام.