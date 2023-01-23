وفدٌ من قيادة الحُرية والتّغيير يتوجّه إلى جوبا

الخرطوم: السوداني

يتوجّه وفدٌ من قيادة الحُرية والتّغيير، في أول زيارة خارجية لها إلى جنوب السودان صباح غد، ويضم الوفد عمر الدقير رئيس لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير وياسر عرمان ومحمد الفكي ومريم الصادق وآخرين.

وقالت الحرية والتغيير، إن الزيارة تأتي تعزيزاً لأواصر القربى والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، وستستمر الزيارة لمدة يومين، سيلتقي خلالها الوفد بالرئيس سلفا كير ميارديت، كما سيلتقي بعددٍ من المسؤولين في حكومة دولة جنوب السودان.

وتهدف الزيارة للتواصل مع الأشقاء في دولة جنوب السودان حول تطوُّرات الراهن السياسي في السودان على ضوء توقيع الاتفاق الإطاري وبداية المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتنسيق مع حكومة دولة جنوب السودان للمُساهمة الفاعلة في دعم العملية السياسية بما يُسَرِّع استرداد مسار التحوُّل المدني الديمقراطي، ويُعزِّز عملية التقارُب والتكامُل بين البلديْن الشقيقيْن التي تسارعت خطاها عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة.