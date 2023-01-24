إطلاق سراح مدير شركة «تاركو» بالضمان

الخرطوم: السوداني

قررت المحكمة التي تنظر في قضية شركة تاركو للحلول المتكاملة، أمس، إطلاق سراح المدير العام للشركة، سعد بابكر، بالضمانة العادية، لعدم وجود بينة تؤسس لإدانته.

ويواجه بابكر، تهماً تتعلق بمخالفات في مرابحات مالية وصورية ببنك الخرطوم .

وأمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، طيب الأسماء حجازي عبد اللطيف، بالإفراج عن سعد بابكر، بضمانة ضامن كفؤ وموثوق به.

ووجه القاضي بدفع غرامة مالية قيمتها (10) ملايين دولار أمريكي في حال الإخلال بالضمانة، يتم دفعها لصالح حكومة السودان. واستندت المحكمة في قرار إطلاق سراحه المتهم سعد بابكر، على نص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وأرجعت المحكمة قرار إطلاق السراح لعدم وجود بينة مبدئية تؤسس لإدانته، علاوة على عدم تقديم طلبات للمحكمة تتعلق بالتعويض مالياً جراء المرابحات محل الادعاء والدعوى الجنائية من قبل الاتهام عن الحق الخاص ممثلاً في بنك الخرطوم.