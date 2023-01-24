طوارئ في جنوب كردفان لمدة شهر بعد سقوط قتلى

الخرطوم: السوداني

أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر بداية من أمس الاثنين، بعد سقوط قتلى في هجوم مسلح.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد مماثل في الولاية فجر أمس الاثنين.

ونقلت الوكالة عن موسى جبر محمود والي جنوب كردفان قوله إنه يجب على لجنة الأمن في الولاية “وضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضى والمتفلتين”.

وشدد الوالي على ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره مع الأجهزة النظامية فقط. وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” أن هجوماً نفذه مسلحون في مدينة كادوقلي بجنوب كردفان تسبب في سقوط 4 قتلى في وقت سابق الاثنين.