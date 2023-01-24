الحكومة تجيز “مقترحاً إطارياً” لمسار تدرج الأطباء في السودان

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلس الوزراء “مقترحاً إطارياً” لمسار تدريب الأطباء وتدرجهم، في خطوة قال إنها لتجويد عملية التدريب ورفع القدرات.

وقال مكتب إعلام مجلس الوزراء إن قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بالمجلس عقد اجتماعاً أمس، برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف، محمود سر الختم الحوري، أجاز خلاله “مقترح الإطار الحاكم لمسار وتدرج الطبيب”.

وأوضح وزير الصحة المكلف، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، في تصريح صحفي أن الإطار الحاكم لمسار فئة الأطباء وتدرجهم في السودان يهدف إلى “تجويد العملية التدريبية ورفع قدرات الأطباء وتقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة”، فضلًا عن توزيع الموارد البشرية الصحية بما يسهم في زيادة تغطية الخدمات الصحية. وأضاف: “يهدف المقترح إلى وضع ضوابط منظمة للتدريب ورفع الإنتاج وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد البشرية الصحية”.

والأسبوع الماضي احتج عشرات الأطباء في العاصمة الخرطوم عقب تغيير السياسات الخاصة بتدريب نواب الاختصاصيين ورفع رسوم حكومية على التدريب، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن رفضها “القاطع” للزيادات التي وصفتها بـ”المهولة” في رسوم التدريب والامتحانات والأطروحة لنواب الاختصاصيين المقررة من مجلس التخصصات الطبية.