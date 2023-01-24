السلطات في الخرطوم تعلن نهاية ”عصابة الشقق”

الخرطوم: السوداني

وضعت المباحث الجنائية فرعية بحري، حداً لنهاية مسلسل عصابة نهب الشقق في العاصمة الخرطوم. وقالت الشرطة إنّه تمّ إيقاف (6) متهمين وضبط كميات كبيرة من المنهوبات، مدوّنة بشأنها بلاغات جنائية بأقسام الولاية المختلفة وضبط (3) عربات يستقلونها في تنفيذ جرائمهم، وذلك بمنطقة الطائف.

وأوضح مدير دائرة الجنايات بشرطة الخرطوم، أسامة كنين، إنّ العصابة روّعت المواطنين في أماكن سكنهم عقب استسقائهم لمعلومات عن الشقق المراد نهبها وساكنيها. وأشار إلى أنّها تمتاز بالدهاء والإمكانيات، حيث تستأجر شقتين إحداهما تستخدمها كمخزن للمعروضات المنهوبة، وتستقل (٣) عربات فخمة جارٍ التحقق منها. وأضاف:” التحقيقات أسفرت عن نهبهم (٤) شقق سكنية حتى الآن وتعرف أصحابها على ممتلكاتهم، وجارٍ التحقيق في البلاغات المشابهة”.