منتج مسلسل (سكة ضياع) يقاضي الفنان أحمد الجقر في المحكمة

الخرطوم: السوداني

قاضى د. جلال حامد، منتج مسلسل (سكة ضياع)، بطل المسلسل الفنان أحمد الجقر، لحظة أن الأخير قام ببث المسلسل على قناته على اليوتيوب واستولى على الأرباح.

وقال د. جلال: “لقد عُقدت أمس بمحكمة جرائم المعلوماتية أول جلسات قضيتي مع أحمد الجقر، بطل مسلسل سكة ضياع، الذي قام ببث العمل على قناته في يوتيوب، واستولى على أرباحها كاملة، فيما لم نحصل نحن كجهة منتجة على أي شيء، فضلاً عن الخسائر التي تكبّدناها نظير العملية الإنتاجية كاملة. سدّدنا مبالغ طائلة في المسلسل، بينما ذهبت أرباحه لغيرنا”.

وأضاف في منشور له على صفحته بالفيسبوك: “لم أكن أود اللجوء إلى هذا الطريق، وكنت حريصاً على حل الأمور بصورة ودية، لطالما أننا في مجال إبداعي ودخلنا هذا المجال ونحن على علم بأن فيه خسائر مادية؛ إذ لم يكن الربح المالي هو هدفنا الرئيسي، لكن أن يحصل أحدهم على مال أبنائي ويتحداني، هنا سيكون السكوت ضعفاً، والتسامح جبناً”.

ومضى في القـول: “قصدت من هذا المنشور وضعكم في الصورة، طالما أنكم كنتم وما زلتم وستظلون شركاء نجاحنا ودعمكم لنا هو ما يجعلنا نستمر، ورغبتنا الصادقة في صناعة واقع درامي يُليق ببلادنا، هو زادنا للتغاضي عن أي خسارة مادية، لكن بالطبع هذا لا يعني ترك أي جزء من عوائد عمل ننتجه، يذهب لمن يريد أخذه غصباً”.