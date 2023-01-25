الفنان الصادق شلقامي يفتح النار: مطربو النقطة أفسدوا الساحة والنقابة ستعيد ترتيبها

الخرطوم: كوكتيل

قال الفنان الصادق شلقامي إن قرار الجمعية العمومية لاتحاد المهن الموسيقية بالتحول إلى نقابة قرار تاريخي يصب في مصلحة الفن السوداني، ويعيده لسابق عهده، وأشار شلقامي للمتغيرات الكبيرة في الساحة الفنية؛ بسبب ضعف الرقابة الذي أدى لانتشار ظواهر لا تشبه الفن، ولا تتوافق مع رسالته السامية ، وحول انتشار أغنيات الربابة مؤخراً، قال إنها شكل من أشكال الغناء، لكن ليس من الذكاء الفني لأن يقدم الفنان كل أعماله بلونية واحدة ذات إيقاع واحد ، والمؤسف أن هناك من يستجدون الناس بهذه الأغنيات لنيل (النقطة)، وهذا شكل من أشكال الابتذال من بعض المطربين الذين أصبحوا لا يتحرجون من قبول النقطة، أما ما يعرفن بالقونات فهن سبب رئيسي في تدهور الساحة الفنية، وفي حالة الفوضي التي تعيشها منذ فترة، وقال إن قيام نقابة الفنانين سيعيد ترتيب الساحة الفنية بعد غربلتها، ويجب على الفنان أن يكون حريصاً على تقديم فن راق، ويحرص على تطوير ذاته بتقديم أعمال فنية ذات قيمة ومضمون.