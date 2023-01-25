تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن رئيس الوزراء الإثيوبي، ربي أحمد، سيقوم خلال زيارته إلى الخرطوم غداَ الخميس، بإجراء جلسة مباحثات رسمية مع الجانب السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كما سيجري عدداً من اللقاءات كلاً على حدة مع قوى الحرية والتغيير، والكتلة الديمقراطية، والجبهة الثورية، والتراضي الوطني، والآلية الثلاثية، وقوى مدنية أخرى.

وبحسب معلومات (السوداني)، فإنّ وفد آبي أحمد يضم كلاً من وزراء الدفاع، السلام والاتصالات، ووزير الدولة بالخارجية ومدير المخابرات ومستشار الأمن القومي.

وقاد آبي أحمد في العام ٢٠١٩، وساطة بين ائتلاف الحرية والتغيير والمكون العسكري، عقب فض اعتصام القيادة العامة وإعلان حالة العصيان المدني.