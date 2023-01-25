قَراراتٌ مُهمّةٌ في اجتماع لجنة المعلمين السودانيين مع مجلس السيادة ووزير المالية

الخرطوم: السوداني

عُقد اليوم، اجتماعٌ بين لجنة المعلمين السودانيين ومجلس السيادة ووزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والشيخ أزرق طيبة.

وتناول الاجتماع بالتداول مطالب المعلمين، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على:

١. زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ١٤.٨ بالمئة في ميزانية ٢٠٢٣م.

٢. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ٣٨٠ و٣٦٣ فوراً.

٣. صرف البديل النقدي لكل الولايات فوراً.

٤. صرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دارفور.

٥. صرف منحة توازي فرق الأشهر يناير وفبراير ومارس للمعلمين.

٦. إقامة مُؤتمر للتعليم برعاية مجلس السيادة وتمويل من وزارة المالية وإشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين.

٧. مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في ميزانية ٢٠٢٣م.

٨. تكوين لجنة مشتركة من مجلس السيادة ووكلاء وزارات المالية والحكم الاتحادي والتربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين، لمتابعة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه.

وقالت لجنة المعلمين في بيان لها، إنّ الحد الأدنى اخذ حقه من النقاش، وكان رد وزارة المالية أن الحد الأدنى شأن يخص كل العاملين بالدولة، والوزارة في طريقها لإصلاح الهيكل الراتبي.

وأوضحت لجنة المعلمين السودانيين، أنها ملكت المعلمين كل ما تم التوصل إليه بكل شفافية، وأن قاعدة المعلمين لديها القول الفصل، وعلى لجان الإضراب بالمحليات والولايات رفع آراء المعلمين، وأنهم في انتظار آراء المعلمين لاتخاذ القرار المناسب في اجتماع اللجنة العليا للإضراب القادم.