المدارس الخاصة: لن نلتزم بعد اليوم بأي عطلة تتصل بالإضراب

الخرطوم: السوداني

أعلن اتحاد المدارس الخاصة أنه لن يلتزم بعد اليوم بأي عطلة مجدداً تتصل بالإضرابات .

وقال رئيس اتحاد المدارس الخاصة، د. بهاء الدين سيد أحمد، لبرنامج (كالآتي) على قناة (النيل الأزرق) “ملتزمون بكل العطلات الرسمية، ولكن لن نلتزم بأي عطلات أخرى” . وأضاف: “إذا قررت وزارة التربية والتعليم تمديد العطلة بسبب الإضرابات سنعتبرها عطلة غير رسمية، ولن نلتزم بها “. وأشار إلى أن العطلة الأخيرة كانت عبارة عن تعديل في التقويم الدراسي، وهو أمر منصوص عليه في القانون ، وتم الالتزام بها من قبل المدارس الخاصة.

وأكد تضامنهم مع قضية المعلمين العادلة المتعلقة بالأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء الحاصل. وتابع:” بعض قادة الإضراب هددوا بإغلاق المدارس الخاصة، وهذا سينعكس سلباً على معلمي القطاع، وتابع: “إذا كان إغلاق المدارس الخاصة يحل مشكلة المعلمين نحن مستعدون لإغلاقها”.