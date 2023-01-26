رئيس الأركان: القوات المسلحة ستظل موحدة خلف قياداتها ضد التآمر

الخرطوم: السوداني

شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ عصر أمس في احتفال تخريج الدفعتين (٦٦) كلية حربية، و(٢٢) كلية بحرية، بجانب دفعات أخرى لتخصصات مختلفة من كليات جامعة كرري، وذلك بحضور وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، ومدير عام قوات الشرطة، ومدير جهاز المخابرات الوطني، بجانب أعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة وكبار القادة والضباط.

وقال رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين؛ إن القوات المسلحة ستظل موحدة خلف قيادتها، وجاهزة للوقوف ضد كل أشكال التآمر والارتزاق التي تواجه البلاد بكل قوة وجدارة، وستفوت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن وأمانه.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستمضي في أداء رسالتها رغم التحديات، وتؤيد أي مساعٍ سياسية يمكن أن تخرج البلاد من أزماتها الراهنة.

إلى ذلك، أكد أن الدفعات المتخرجة تمثل لبنة نوعية وسهماً قوياً في مشروع تطوير القوات المسلحة المستمر الذي سيظل هدفا نعمل عليه للوصول إلى أرفع مستويات الكفاءة القتالية لقواتنا.

وأشاد سيادته بالكلية الحربية التي وصفها بأنها تمثل رمزية خالدة للقومية، ولم تشهد أي من هنات العصبية القبلية أو الجهوية، بل انصهرت فيها كل سحنات ومكونات الشعب السوداني على مدى تاريخها الطويل، وأشار إلى المعايير الدقيقة في اختيار المتقدمين للكلية الحربية، وعلى مراحل متعددة، مما ينتج عنه ضباط أوفياء لوطنهم وقواتهم المسلحة.

وفي ختام حديثه توجه سيادته بالتهاني للمتخرجين ولعائلاتهم، كما وجه الشكر لكل الأسر السودانية التي ظلت ترفد القوات المسلحة بخيرة أبنائها لينخرطوا في سلك الجندية، كما أشاد بهيئتي التعليم بالكلية الحربية وجامعة كرري، وثمن دعم كل من السيد القائد العام ووزير الدفاع المستمر لمؤسسات القوات المسلحة التعليمية.

يذكر أن الدفعات المتخرجة شملت إلى جانب الدفعتين (٦٦) كلية حربية، و(٢٢) كلية بحرية، عدداً من الدفعات في تخصصات مختلفة من كليات جامعة كرري.