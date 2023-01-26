تراجع الدولار لـ(٥٩٣) جنيهاً بالموازي

الخرطوم : عبير جعفر

تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي في تداولات الأربعاء لـ(593) جنيهاً للبيع، بسبب ضعف حركتي البيع والشراء.

وقال المتعاملون، في حديثهم لـ(السوداني)، إن هنالك استقراراً في الأسعار بسبب الركود وضعف القوى الشرائية، وقالوا إن سعر الدولار (٥٩١) جنيهاً للشراء وسعر البيع (٥٩٣) جنيهاً، أما سعر شراء الريال السعودي (١٥٤) جنيهاً، وسعر البيع (١٥٦) جنيهاً، وسعر شراء الريال القطري من (١٥٦) إلى (١٦٠) جنيهاً، وسعر البيع من (١٥٧) إلى (١٦١) جنيهاً أما سعر شراء الدرهم الإماراتي (١٥٨) جنيهاً وسعر البيع (١٥٩) جنيهاً، وسعر شراء اليورو (٦٢٥) جنيهاً، وسعر البيع (٦٣١) جنيهاً، وتوقع المتعاملون استقرار الأسعار حال استمر ضعف الطلب على العملات ووفرة العرض.

وأبقى بنك السودان أمس المتوسط الترجيحي لسعر الجنيه على ثباته مقابل الدولار الأمريكي في المصارف التجارية بواقع (584) جنيهاً للدولار، وهو أعلى سعر للدولار في السوق الرسمي.

وسجل سعر الجنيه مقابل الدولار في الصرافات (نقدأ) أدنى سعر حيث بلغ (581) جنيهاً، وسعر الصرافات (تحاويل) بلغ (583) جنيهاً، بينما بلغ سعر المصارف التجارية والصرافات (584) جنيهاً للدولار