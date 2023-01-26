بنك السودان يقدم توعية مصرفية مفتوحة بمعرض الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أوضحت مسؤولة جناح بنك السودان المركزي بمعرض الخرطوم الدولي، زاهية الأمين، أن المعرض يعتبر فرصة لتعريف وتوعية الجمهور وكل المتعاملين بالعملة الوطنية وعلاماتها التأمينية وكيفية حمايتها وضمان سلامتها، للحد من ظاهرة التزييف، ونشر التوعية في مجال التمويل الأصغر، والتعريف بإجراءات وضوابط تمويل المشروعات التي تستهدف صغار المنتجين والآليات المستخدمة وطرق تنفيذ التمويل عبر بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، وكذلك نشر الثقافة المصرفية المرتبطة بنظم ووسائل وقنوات الدفع الإلكتروني باستخدام العديد من وسائل الدفع كبطاقات الخصم المباشر، ونقاط البيع، والدفع عبر الموبايل، والتوعية بالخدمات المصرفية الإلكترونية المتمثلة في سلامة البيانات الشخصية الخاصة بالحساب والرقم السري والبطاقة.

يذكر أن إدارات بنك السودان المركزي المشاركة بالمعرض تضم الإدارة العامة للأسواق المالية، والسياسات والبحوث والإحصاء، الإدارة العامة للرقابة المصرفية، الإدارة العامة للإصدار، وحدة التمويل الأصغر، إدارة نظم الدفع، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS ، وهي كلها إدارات معنية بنشر التوعية المصرفية في ظل التحرير الاقتصادي.