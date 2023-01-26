جياد تتجه لإنتاج سيارات كهربائية

الخرطوم: سعيد عباس

أطلقت مجموعة جياد للصناعات الهندسية خبراً اعتبره الكثير من المتابعين بأنه مفاجأة من العيار الثقيل، وقالوا إنه يحمل بشائر بنقلة تكنولوجية وهندسية كبرى بالبلاد؛ وذلك لأن الشركة تعكف على تصنيع أول السيارات الكهربائية بالبلاد، وذلك بحسب إفادة مدير شركة جياد للسيارات، المهندس الفاتح عوض عبد الله، الذي قال إن شركة جياد التي تمتلك أكبر بنية تحتية لصناعة السيارات، وذلك بشراكاتها الذكية مع عدد كبير من الشركات العالمية لصناعة السيارات مثل ” هينوداي. وكيا . وشيري. وبي واي دي.. إلخ، بالإضافة لعدد من الشركات الصينية، وقال إن الشعب السوداني موعود بمفاجآت تقنية وتكنولوجية كبرى في كل منتجات السيارات، وأفاد بأن الشركة الآن قيد التصميم لعمل موديلات تعمل بالطاقة الكهربائية، وقال إن السيارات الكهربائية تعتبر سيارات صديقة للبيئة، بالإضافة لتمزيقها لفاتورة الوقود بشكل نهائي، بجانب قلة أعطالها ومواءمتها لكل البيئات السودانية المختلفة، وقال إن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في تجويد مواصفات تلك الموديلات لتكون الأفضل بالبلاد، وأضاف الفاتح أن هدفهم هو توطين تلك الصناعة بالبلاد بصورة أفضل رغم التحديات والمشاكل التي تواجه صناعة السيارات. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية، المهندس عبد الله عبد المعروف محمد، إن شركة جياد شاركت في هذا الموسم مشاركة تختلف عن بقية المواسم المختلفة، وذلك بسب التجديد والتطوير في كل منتجات الشركة بصورة تقنية متطورة ومختلفة عما كانت عليه. وقال إن جناحهم في معرض الخرطوم الدولي يركز كثيراً لدعم شرائح الشباب والأسر المنتجة والشرائح الفقيرة عبر التمويل الأصغر في عدة مشاريع مختلفة بتساهيل كبيرة، ومن تلك المشاريع الأكشاك الذكية التي تكون متحركة وهي بكامل الأرفف والتفاصيل الهندسية المريحة من الداخل، بجانب تجهيز بعض الأكشاك بالطاقة الشمسية إذا ما كانت تعمل في مناطق ليس بها تيار كهربائي، بالإضافة “لتكتوك” ترحيل الطلاب والمطابخ المتحركة والورش المتحركة، وقال عبد المعروف إنهم كانوا قد أقاموا معرضاً متكاملاً لكل منتجات جياد خاصة السيارات بدولة جنوب السودان، وأكد أن المعرض وجد نجاحاً منقطع النظير، حيث قوبل باستقبال شعبي ورسمي، وقال إن المعرض قد حضره نائب رئيس دولة الجنوب، جيمس واني، وعدد من الوزراء والمسؤولين، مشيراً إلى أنهم وجدوا تجاوباً وترحاباً كبيرين من قبل حكومة وشعب دولة جنوب السودان ، فيما شرّف جناح شركة جياد السفير التركي بالخرطوم، إسماعيل جوبان أوغلو، وطاف بكل أقسام وأجنحة المعرض المختلفة، وتفاكر مع المهندس عبد الله عبد المعروف عن العلاقات الصناعية الهندسية السودانية بين السودان وتركيا، وكيفية دعمها وتطويرها بين البلدين، وقد زارت وزيرة التجارة والتموين، آمال صالح سعد، أيضاً جناح جياد، والتقت رؤساء ومديري شركة جياد، والسفير التركي، ودار نقاش مطول تضمن أفكاراً وآراءً تصب في كيفية تنمية وتطوير الصناعات الهندسية بين السودان وتركيا، وكشفت حجم التعامل والتبادل التجاري بين السودان وتركيا للسفير التركي الذي تحدث عن كيفية الدعم والتطوير للعلاقات الهندسية والصناعية بين الخرطوم وأنقرة، وبعد ذلك قامت وزيرة التجارة بمعية السفير التركي والرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية، عبد الله عبد المعروف، بقطع “تورتة” الاحتفال، ثم أتت بعد ذلك وزيرة الصناعة، بتول عباس علام عوض، بمعية والي الخرطوم بعد أن طافا بكل أقسام معرض جياد، وجلسوا في قاعة المعرض للتفاكر والتشاور حول كيفية النهضة الصناعية والهندسية الداعمة لرفع وتطوير الاقتصاد السوداني.