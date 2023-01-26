قمة ثنائية بين البرهان وآبي أحمد 

الخرطوم: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قمة ثنائية صباح اليوم بالقصر الجمهوري.

وتناولت القمة، العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وبحثت القمة، سبل تقوية آليات التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إقليمياً ودولياً.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن شكره وتقديره لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

إلى ذلك، عبّر رئيس الوزراء الإثيوبي، عن سعادته بزيارة السودان، مشيراً إلى عُمق ومتانة العلاقات السودانية الإثيوبية، وحرص بلاده على دعمها وتطويرها.