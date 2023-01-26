آبي أحمد للحرية والتغيير: العملية السياسية يجب أن تكون سودانية بالكامل دون السماح لأيِّ طرف خارجي بالتدخُّل

الخرطوم: السوداني

التقى وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والوفد المرافق له للخرطوم بالقصر الجمهوري.

ناقش الاجتماع، العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين، وضرورة تجاوز كل أسباب النزاع، وتطوير التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

شرح وفد الحرية والتغيير، تطورات الوضع الراهن في السودان بعد توقيع الاتفاق الإطاري وبداية المرحلة النهائية من العملية السلمية، حيث أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، دعمه لكل ما يتوافق عليه أهل السودان، واستعداده لتقديم كل السند لما ستسفر عنه العملية السياسية، مُشدداً على أهمية أن تكون العملية سودانية بالكامل دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخُّل أو فرض أي حلول.

في خاتمة اللقاء، رحب رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة قيادات الحرية والتغيير للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أقرب وقت ممكن، للقائه وتعميق الحوار في هذا الوقت المفصلي الذي يمر به البلدان.