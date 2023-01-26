حميدتي وآبي أحمد يبحثان علاقات البلدين والتطورات في السودان والمنطقة

الخرطوم: السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية الوثيقة بين السودان وإثيوبيا وسُبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين وشعوب المنطقة، الى جانب التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان والمنطقة.

وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة، ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان، مؤكداً أزلية واستراتيجية العلاقات بين البلدين الشقيقين، بحكم الروابط الأخوية العميقة، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة للدولتين.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المُشترك بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة البلدين ودول المنطقة.

وقدم حميدتي، شرحاً مفصلاً حول التطورات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، والجهود المبذولة على ضوء الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، معلناً التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشدداً على ضرورة تعاون الأطراف على تنفيذ الاتفاق لتجاوز الأزمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية.

الى ذلك، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن سعادته البالغة لزيارة السودان، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، بحكم الجوار والاحترام المتبادل الذي يرتكز على التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة، مؤكداً حرص بلاده على استقرار السودان الذي يشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في المجالات كافة، مشيراً الى تطلعهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد آبي أحمد أن بلاده تدعم جهود السودانيين في التوصل الى حلول للأزمة السياسية التي يشهدها السودان، داعياً الى ضرورة تعاون الأطراف السودانية فيما بينها وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفيما يتصل بعملية السلام في إثيوبيا، قدم آبي أحمد تنويراً حول التطورات الإيجابية التي تشهدها إثيوبيا على ضوء عملية السلام الموقعة.