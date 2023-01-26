القُوّات البحرية تضبط (20) صيّاداً مصريّاً يُمارسون الصيد الجائر داخل المياه السُّودانيّة قبالة منطقة “أبو عمامة”

بورتسودان: عبد القادر باكاش

ضبطت القوات البحرية السودانية، (20) صياداً مصرياً يمارسون الصيد الجائر داخل المياه السودانية قبالة منطقة “أبو عمامة”.

وأبلغ مصدرٌ مسؤولٌ، (السوداني) أنّ قُوةً من البحرية السودانية ضبطت ثلاثة قارب صيد مصري على متنها (20) بحاراً في منطقة “أبو عمامة” دخلوا المياه السودانية بأكثر من 200‪ كلم متر، تم إحضارهم وإيداعهم سجن القسم الأوسط ببورتسودان، ويُواجهون بلاغات تتعلّق بمُخالفة قوانين الهجرة وقانون الصيد.

وأشار المصدر إلى أنّه تمّ ضبط معروضات تتمثل في كميات كبيرة من أسماك الاستكوزا، وتسلّمت نيابة البحر الأحمر المُتّهمين والقوارب والمعروضات.